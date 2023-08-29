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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

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Акордбанк 3.9 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:43

Re: Акордбанк

На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:39

  бульбик написав:На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны

Зараз курс пішов униз ,коли чекати 36,99 ??
sens
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:53

Re: Акордбанк

бульбик написав:На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны
То якийсь банківський ковід, що всі банки почали курс піднімати
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:01

  Boundless написав:
бульбик написав:На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны
То якийсь банківський ковід, що всі банки почали курс піднімати

А готівка вниз. Кпрусель стоп
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:18

  Investor_K написав:
  Boundless написав:
бульбик написав:На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны
То якийсь банківський ковід, що всі банки почали курс піднімати

А готівка вниз. Кпрусель стоп

4 вересня курс конвертаційного та курс обмінників зустрінуться в одній точці
J
 
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Доставка до поштомату картки є платною?
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:37

Re: Акордбанк

Підкажіть будь ласка переказ р2р з карти акорда на сторонні з комісією? Чи є якийсь ліміт?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:09

  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка переказ р2р з карти акорда на сторонні з комісією? Чи є якийсь ліміт?

P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
lloydbanksua
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  #<1 ... 139140141142
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