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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 09:35
flysoulfly написав: lloydbanksua написав: ihorsic написав:
переказ р2р з карти акорда на сторонні з комісією? Чи є якийсь ліміт?
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку
(у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів,пумба іх картковий процес обслуговує
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:54
sens написав: flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
переказ р2р з карти акорда на сторонні
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку
(у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів
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