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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.9 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:35

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:
  ihorsic написав:переказ р2р з карти акорда на сторонні з комісією? Чи є якийсь ліміт?

P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку (у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів,пумба іх картковий процес обслуговує
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:54

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:переказ р2р з карти акорда на сторонні
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку (у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів
:?: лімітів :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:02

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:переказ р2р з карти акорда на сторонні
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку (у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів[/quote] :?: лімітів :?:[/quote] ви підіймали через КЦ ці ліміти ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:48

Re: Акордбанк

А что господа, валютообмен работает онлайн у ребят, аль нет?
Shummi
 
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