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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144>

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Акордбанк 3.9 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:35

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:
  ihorsic написав:переказ р2р з карти акорда на сторонні з комісією? Чи є якийсь ліміт?

P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку (у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів,пумба іх картковий процес обслуговує
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:54

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:переказ р2р з карти акорда на сторонні
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку (у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів
:?: лімітів :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:02

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:переказ р2р з карти акорда на сторонні
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку (у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів[/quote] :?: лімітів :?:[/quote] ви підіймали через КЦ ці ліміти ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:48

Re: Акордбанк

А что господа, валютообмен работает онлайн у ребят, аль нет?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:46

  Shummi написав:А что господа, валютообмен работает онлайн у ребят, аль нет?
у ребят синие на выдачу в дефиците теперь. Так что есть ли большой смысл заниматься... ХЗ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:00

Re: Акордбанк

ну смысл занимать етсь всегда) Надо же только считать профит)
Ну и мне больше для отправки с евровой карты платежа заграницу)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:59

Re: Акордбанк

А с каких пор снятие с виртульной долларовой с комисом?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:18

Re: Акордбанк

Валютообмін працює але потрібно відкрити поточний рахунок (150грн).
Зняття 1%
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:22

  andreyiskra написав:А с каких пор снятие с виртульной долларовой с комисом?

Для не целевых денег - с момента существования такой карты?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:44

  Shummi написав:А что господа, валютообмен работает онлайн у ребят, аль нет?
Пробував, пише "операція недоступна".
Eldarien
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