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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 09:35
flysoulfly написав: lloydbanksua написав: ihorsic написав:
переказ р2р з карти акорда на сторонні з комісією? Чи є якийсь ліміт?
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку
(у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів,пумба іх картковий процес обслуговує
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:54
sens написав: flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
переказ р2р з карти акорда на сторонні
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку
(у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів
лімітів
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:02
flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
переказ р2р з карти акорда на сторонні
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку
(у минулому таке було вибірково )
може на кц треба дзвонити для підняття лімітів[/quote]
лімітів
[/quote] ви підіймали через КЦ ці ліміти ?
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sens
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:48
А что господа, валютообмен работает онлайн у ребят, аль нет?
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Shummi
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:46
Shummi написав:
А что господа, валютообмен работает онлайн у ребят, аль нет?
у ребят синие на выдачу в дефиците теперь. Так что есть ли большой смысл заниматься... ХЗ
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 13:00
ну смысл занимать етсь всегда) Надо же только считать профит)
Ну и мне больше для отправки с евровой карты платежа заграницу)
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Shummi
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:59
А с каких пор снятие с виртульной долларовой с комисом?
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andreyiskra
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Додано: Сер 30 сер, 2023 15:18
Валютообмін працює але потрібно відкрити поточний рахунок (150грн).
Зняття 1%
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Додано: Сер 30 сер, 2023 15:22
andreyiskra написав:
А с каких пор снятие с виртульной долларовой с комисом?
Для не целевых денег - с момента существования такой карты?
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Додано: Сер 30 сер, 2023 15:44
Shummi написав:
А что господа, валютообмен работает онлайн у ребят, аль нет?
Пробував, пише "операція недоступна".
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