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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:55
ukr0014959 написав:
але потрібно відкрити поточний рахунок (150грн).
колись під депозит безкоштовно поточний відкривали
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 16:49
flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
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P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку
(у минулому таке було вибірково )
можливо ви попали в той вибірковий список
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