RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.9 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:55

  ukr0014959 написав:але потрібно відкрити поточний рахунок (150грн).
колись під депозит безкоштовно поточний відкривали
flysoulfly
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:49

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:,
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку (у минулому таке було вибірково )

можливо ви попали в той вибірковий список
J
 
Повідомлень: 5952
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:02

  J написав:можливо ви попали в той вибірковий список
:shock:
нагадайте, будь ласка, в який саме список. Це про Акорд чи про банк картки-отримувача ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:07

  flysoulfly написав:ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку (у минулому таке було вибірково )


Схоже Ви просто не знали про ліміти операцій в їх інтернет-банкінгу -> https://accordbank.com.ua/ua/retail/internet-banking/

Переказ на картки інших банків України:
Місячний ліміт: 399 999 грн.
Денний ліміт: на картки monobank - без ліміту, на одну картку інших банків - 29 999 грн.
Ліміт на 1 операцію: на картки monobank - 100 000 грн., на картки інших банків - 29 999 грн.

Звідки взялись пільги для монобанка не ясно, але варто взяти до уваги.
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 22.05.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:55

  Eldarien написав:Схоже Ви просто не знали про ліміти операцій в їх інтернет-банкінгу

Переказ на картки інших банків України:

Денний ліміт: на картки monobank - без ліміту,
на одну картку інших банків - 29 999 грн.

.
це мені відомо,
АЛЕ! з 2017 до літа 2022 ДЕННІ ліміти тут чи майже не працювали, чи трохи вибірково (у залежності саме від банку-приймача й часу (у опер/ не у опер) , коли робився переказ) - але точно не на 100% :shock:
(і мова не про моно)


але оце про що? :
  J написав:можливо ви попали в той вибірковий список
flysoulfly
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 141142143144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, ramaz, sergii_naushenko і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (108)
30.08.2023 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.