колись під депозит безкоштовно поточний відкривали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:55
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:49
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:02
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:07
Схоже Ви просто не знали про ліміти операцій в їх інтернет-банкінгу ->
Переказ на картки інших банків України:
Місячний ліміт: 399 999 грн.
Денний ліміт: на картки monobank - без ліміту, на одну картку інших банків - 29 999 грн.
Ліміт на 1 операцію: на картки monobank - 100 000 грн., на картки інших банків - 29 999 грн.
Звідки взялись пільги для монобанка не ясно, але варто взяти до уваги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:55
це мені відомо,
АЛЕ! з 2017 до літа 2022 ДЕННІ ліміти тут чи майже не працювали, чи трохи вибірково (у залежності саме від банку-приймача й часу (у опер/ не у опер) , коли робився переказ) - але точно не на 100%
(і мова не про моно)
але оце про що? :
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