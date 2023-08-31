Переказ на картки інших банків України: Місячний ліміт: 399 999 грн. Денний ліміт: на картки monobank - без ліміту, на одну картку інших банків - 29 999 грн. Ліміт на 1 операцію: на картки monobank - 100 000 грн., на картки інших банків - 29 999 грн.
Звідки взялись пільги для монобанка не ясно, але варто взяти до уваги.
Eldarien написав:Схоже Ви просто не знали про ліміти операцій в їх інтернет-банкінгу
Переказ на картки інших банків України:
Денний ліміт: на картки monobank - без ліміту, на одну картку інших банків - 29 999 грн.
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це мені відомо, АЛЕ! з 2017 до літа 2022 ДЕННІ ліміти тут чи майже не працювали, чи трохи вибірково (у залежності саме від банку-приймача й часу (у опер/ не у опер) , коли робився переказ) - але точно не на 100% (і мова не про моно)
але оце про що? :
J написав:можливо ви попали в той вибірковий список
Дякую. Заходив в розділ Депозити - не дає обрати гривньову карту як ту з якої відкривати депозит. Почитав форум. Треба спершу обміняти гривню на доллар в розділі "Обмін валют", а потім відкривати депо вже з долярової карти. Вірно?
Тоді постає питання, як вони розрязняють зараз гроші под відкриття депо (200к), та гроши від покупки онлайн (50к)?
Розібрався: При першому обіні 50к з'являється рахунок "для відкриття депозиту" (треба було перезайти в апку), який потім вже можна обрати для обіну на нього валюти
kolyuchy написав:Заходив в розділ Депозити - не дає обрати гривньову карту як ту з якої відкривати депозит. Почитав форум. Треба спершу обміняти гривню на доллар в розділі "Обмін валют", а потім відкривати депо вже з долярової карти. Вірно?