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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

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Акордбанк 3.9 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:55

  ukr0014959 написав:але потрібно відкрити поточний рахунок (150грн).
колись під депозит безкоштовно поточний відкривали
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:49

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:,
P2p у додатку Аккорда без комісії, ліміт 100к на місяць.
ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку (у минулому таке було вибірково )

можливо ви попали в той вибірковий список
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:02

  J написав:можливо ви попали в той вибірковий список
:shock:
нагадайте, будь ласка, в який саме список. Це про Акорд чи про банк картки-отримувача ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:07

  flysoulfly написав:ще є одне але!
вони стали жорстко не випускати р2р більше 30к/день на одну приймаючу картку іншого банку (у минулому таке було вибірково )


Схоже Ви просто не знали про ліміти операцій в їх інтернет-банкінгу -> https://accordbank.com.ua/ua/retail/internet-banking/

Переказ на картки інших банків України:
Місячний ліміт: 399 999 грн.
Денний ліміт: на картки monobank - без ліміту, на одну картку інших банків - 29 999 грн.
Ліміт на 1 операцію: на картки monobank - 100 000 грн., на картки інших банків - 29 999 грн.

Звідки взялись пільги для монобанка не ясно, але варто взяти до уваги.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:55

  Eldarien написав:Схоже Ви просто не знали про ліміти операцій в їх інтернет-банкінгу

Переказ на картки інших банків України:

Денний ліміт: на картки monobank - без ліміту,
на одну картку інших банків - 29 999 грн.

.
це мені відомо,
АЛЕ! з 2017 до літа 2022 ДЕННІ ліміти тут чи майже не працювали, чи трохи вибірково (у залежності саме від банку-приймача й часу (у опер/ не у опер) , коли робився переказ) - але точно не на 100% :shock:
(і мова не про моно)


але оце про що? :
  J написав:можливо ви попали в той вибірковий список
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:10

Re: Акордбанк

Підкажіть будь ласка, чи можна в даному банку відкрити конвертаційний депозит онлайн через застосунок банку? Який порядок дій?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:16

  kolyuchy написав:Підкажіть будь ласка, чи можна в даному банку відкрити конвертаційний депозит онлайн через застосунок банку? Який порядок дій?
Можна.
Див.тут.
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:24

  FinTech написав:Можна.
Див.тут.

Дякую.
Заходив в розділ Депозити - не дає обрати гривньову карту як ту з якої відкривати депозит.
Почитав форум. Треба спершу обміняти гривню на доллар в розділі "Обмін валют", а потім відкривати депо вже з долярової карти. Вірно?

Тоді постає питання, як вони розрязняють зараз гроші под відкриття депо (200к), та гроши від покупки онлайн (50к)?

Розібрався: При першому обіні 50к з'являється рахунок "для відкриття депозиту" (треба було перезайти в апку), який потім вже можна обрати для обіну на нього валюти
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:38

  kolyuchy написав:Заходив в розділ Депозити - не дає обрати гривньову карту як ту з якої відкривати депозит.
Почитав форум. Треба спершу обміняти гривню на доллар в розділі "Обмін валют", а потім відкривати депо вже з долярової карти. Вірно?
Вірно. Див.тут.
FinTech
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