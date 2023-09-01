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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.9 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 23:44

  otshelnick1 написав: вже купував $ онлайн? Якими купюрами видають у касі?
x :cry: ровими
flysoulfly
 
Повідомлень: 2651
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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  #<1 ... 142143144145
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