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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 23:44
otshelnick1 написав:
вже купував $ онлайн? Якими купюрами видають у касі?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 07:53
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