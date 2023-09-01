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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 23:44
Додано: П'ят 01 вер, 2023 07:53
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:48
Re: Акордбанк
кэшбек дают на свои или на кредитные?
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:10
Re: Акордбанк
в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...
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