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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3.9 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 23:44

  otshelnick1 написав: вже купував $ онлайн? Якими купюрами видають у касі?
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 07:53

Re: Акордбанк

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Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:48

Re: Акордбанк

кэшбек дают на свои или на кредитные?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:10

Re: Акордбанк

в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:37

  andreyiskra написав:кэшбек дают на свои или на кредитные?
КБ дают и на свои, и на кредитные, но есть один нюанс.
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:44

  Shummi написав:в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...

На горячке сказали, что евро не продают. Только грязные зеленые бумажки. Жестокий удар по сторонникам европейских ценностей.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:50

FinTech
Лимит дали, вчера платил в АТБ, сегодня UPG, кешбека нет.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:32

Re: Акордбанк

andreyiskra написав:FinTech
Лимит дали, вчера платил в АТБ, сегодня UPG, кешбека нет.
Следует ждать после проводки по счету
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:33

  andreyiskra написав:FinTech
Лимит дали, вчера платил в АТБ, сегодня UPG, кешбека нет.

Тут є 2 нюанси:
Кб дають після проводки по рахунку, зазвичай 2-3 робочих дні.
Під карткою в додатку треба перемістити повзунок кешбеку в активне положення (так, за замовчуванням нарахування кешбеку вимкнене).
Amid
 
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