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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 23:44
otshelnick1 написав:
вже купував $ онлайн? Якими купюрами видають у касі?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 07:53
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:48
кэшбек дают на свои или на кредитные?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:10
в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...
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Shummi
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:37
andreyiskra написав:
кэшбек дают на свои или на кредитные?
КБ дают и на свои, и на кредитные, но есть один нюанс
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:44
Shummi написав:
в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...
На горячке сказали, что евро не продают. Только грязные зеленые бумажки. Жестокий удар по сторонникам европейских ценностей.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:50
FinTech
Лимит дали, вчера платил в АТБ, сегодня UPG, кешбека нет.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:32
andreyiskra написав:FinTech
Лимит дали, вчера платил в АТБ, сегодня UPG, кешбека нет.
Следует ждать после проводки по счету
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:33
andreyiskra написав:FinTech
Лимит дали, вчера платил в АТБ, сегодня UPG, кешбека нет.
Тут є 2 нюанси:
Кб дають після проводки по рахунку, зазвичай 2-3 робочих дні.
Під карткою в додатку треба перемістити повзунок кешбеку в активне положення (так, за замовчуванням нарахування кешбеку вимкнене).
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