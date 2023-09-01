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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

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Акордбанк 3.9 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:03

Искатель
Ні, Здоров'я тут саме медичні заклади без аптек
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:07

  Искатель написав:Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?

Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
moveton
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Повідомлень: 3676
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 398 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:10

  moveton написав:
  Искатель написав:Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?

Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
помню, когда-то аптеки НЕ входили в Здоровье.
flysoulfly
 
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