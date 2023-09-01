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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:03
Искатель
Ні, Здоров'я тут саме медичні заклади без аптек
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Amid
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:07
Искатель написав:
Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?
Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
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moveton
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:10
moveton написав: Искатель написав:
Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?
Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
помню, когда-то аптеки НЕ входили в Здоровье.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:32
Shummi написав:
в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...
Купуйте долар, потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює. Курс виходить порядка 41.13 таким способом.
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Eldarien
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