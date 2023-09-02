RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.9 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:03

Искатель
Ні, Здоров'я тут саме медичні заклади без аптек
Amid
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 12.06.08
Подякував: 225 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:07

  Искатель написав:Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?

Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:10

  moveton написав:
  Искатель написав:Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?

Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
помню, когда-то аптеки НЕ входили в Здоровье.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:32

  Shummi написав:в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...

Купуйте долар, потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює. Курс виходить порядка 41.13 таким способом.
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 22.05.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:55

  Eldarien написав:,потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює.,

як це робиться ?
J
 
Повідомлень: 5960
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:56

  Eldarien написав:
  Shummi написав:в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...

Купуйте долар, потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює. Курс виходить порядка 41.13 таким способом.

А дешевше буде?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9142
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:48

  Eldarien написав:
  Shummi написав:в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...

Купуйте долар, потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює. Курс виходить порядка 41.13 таким способом.

Та не, там кросс курс 1,06 на 1,1 я махал такой спред. Я лучше заберу баксы, и поменяю под 1 %
Shummi
 
Повідомлень: 592
З нами з: 08.12.14
Подякував: 233 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:50

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  Искатель написав:Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?

Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
помню, когда-то аптеки НЕ входили в Здоровье.


тоже 5%, правда, надо ж помнить про 50 грн, т.е. бить анализы по 1000, и сертификаты вроде неособо у лаб есть

приличные кешбечники держайт PDF в Эверноте )

Аптеки МСС 5122, 5292, 5295, 5912
Здоров'я МСС 4119, 5047, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6021
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 143144145146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flex123 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.