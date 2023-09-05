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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:03
Искатель
Ні, Здоров'я тут саме медичні заклади без аптек
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Amid
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:07
Искатель написав:
Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?
Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
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moveton
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:10
moveton написав: Искатель написав:
Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?
Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
помню, когда-то аптеки НЕ входили в Здоровье.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:32
Shummi написав:
в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...
Купуйте долар, потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює. Курс виходить порядка 41.13 таким способом.
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Eldarien
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:55
Eldarien написав:
,потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює.,
як це робиться ?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:56
Eldarien написав: Shummi написав:
в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...
Купуйте долар, потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює. Курс виходить порядка 41.13 таким способом.
А дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:48
Eldarien написав: Shummi написав:
в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...
Купуйте долар, потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює. Курс виходить порядка 41.13 таким способом.
Та не, там кросс курс 1,06 на 1,1 я махал такой спред. Я лучше заберу баксы, и поменяю под 1 %
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Shummi
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:50
flysoulfly написав: moveton написав: Искатель написав:
Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?
Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
помню, когда-то аптеки НЕ входили в Здоровье.
тоже 5%, правда, надо ж помнить про 50 грн, т.е. бить анализы по 1000, и сертификаты вроде неособо у лаб есть
приличные кешбечники держайт PDF в Эверноте )Аптеки
МСС 5122, 5292, 5295, 5912Здоров'я
МСС 4119, 5047, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
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cohan
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Додано: Вів 05 вер, 2023 21:52
Принёс на прошлой недели грн., хотел открыть депозит на 3мес. под 19%. В отделении сказали, что не могу, т.к...... и начали нести пургу, что была у меня карусель, надо ждать или открывать др. и т.д.... Развернулся и отнёс в Юнекс. Сегодня прихожу в отделение и др. менеджер говорит - не хотите открыть депозит на 3мес.под 19% годовых. Так мне ваш сотрудник сказала, что НЭЗЯ, т.к. по условиям я не прохожу.
У неё круглые глаза, посмотрела в комп., говорит у вас всё в норме можно оформить.
Во накрутили условия по вкладу Нові Гроши, что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 05 вер, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 21:52
andreyiskra написав:
Дали кредитный лимит 10к
От і в мене КЛ 10, а цього явно мало навіть для простих покупок. Добачив, що в застосунку є опція збільшити КЛ і попросив 50, думав що хоч щось підкинуть. Але через деякий час передзвонили дівиця, сказала так як вам повних 55, то КЛ не піднімуть. Ось так мене відейджиздили.
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