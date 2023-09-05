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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:03

Искатель
Ні, Здоров'я тут саме медичні заклади без аптек
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:07

  Искатель написав:Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?

Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:10

  moveton написав:
  Искатель написав:Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?

Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
помню, когда-то аптеки НЕ входили в Здоровье.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:32

  Shummi написав:в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...

Купуйте долар, потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює. Курс виходить порядка 41.13 таким способом.
Eldarien
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:55

  Eldarien написав:,потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює.,

як це робиться ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:56

  Eldarien написав:
  Shummi написав:в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...

Купуйте долар, потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює. Курс виходить порядка 41.13 таким способом.

А дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:48

  Eldarien написав:
  Shummi написав:в приложении можно купить только баксы, хотя по евро тоже светит хороший курс.
Но как пытаюсь купить - ошибка...

Купуйте долар, потім по крос-курсу міняйте на євро. Так працює. Курс виходить порядка 41.13 таким способом.

Та не, там кросс курс 1,06 на 1,1 я махал такой спред. Я лучше заберу баксы, и поменяю под 1 %
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:50

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  Искатель написав:Цікаво, а в категорію "Здоров'я" аптеки входять?

Интересный ещё вопрос у всех ли написано 4%? У меня почему-то на Health 5%. Но это, правда, уже после выбора. Не помню что там было до.
помню, когда-то аптеки НЕ входили в Здоровье.


тоже 5%, правда, надо ж помнить про 50 грн, т.е. бить анализы по 1000, и сертификаты вроде неособо у лаб есть

приличные кешбечники держайт PDF в Эверноте )

Аптеки МСС 5122, 5292, 5295, 5912
Здоров'я МСС 4119, 5047, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:52

Принёс на прошлой недели грн., хотел открыть депозит на 3мес. под 19%. В отделении сказали, что не могу, т.к...... и начали нести пургу, что была у меня карусель, надо ждать или открывать др. и т.д.... Развернулся и отнёс в Юнекс. Сегодня прихожу в отделение и др. менеджер говорит - не хотите открыть депозит на 3мес.под 19% годовых. Так мне ваш сотрудник сказала, что НЭЗЯ, т.к. по условиям я не прохожу.
У неё круглые глаза, посмотрела в комп., говорит у вас всё в норме можно оформить.
Во накрутили условия по вкладу Нові Гроши, что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении... :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 05 вер, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:52

Re: Акордбанк

  andreyiskra написав:Дали кредитный лимит 10к

От і в мене КЛ 10, а цього явно мало навіть для простих покупок. Добачив, що в застосунку є опція збільшити КЛ і попросив 50, думав що хоч щось підкинуть. Але через деякий час передзвонили дівиця, сказала так як вам повних 55, то КЛ не піднімуть. Ось так мене відейджиздили.
Ой+
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