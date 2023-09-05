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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 22:18

  Игорь Алексеевич написав:Во накрутили условия по вкладу Нові Гроши, что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении... :shock:

Раніше конвертаційні враховувалися, тепер уже ні - не всі в курсі.
klug
 
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  #<1 ... 144145146147
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