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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 22:18
Игорь Алексеевич написав:
Во накрутили условия по вкладу Нові Гроши, что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении...
Раніше конвертаційні враховувалися, тепер уже ні - не всі в курсі.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 07:20
что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении...
всегда тут так и было,
всьо только методом тыка
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