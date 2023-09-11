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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

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Акордбанк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
11
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 22:18

  Игорь Алексеевич написав:Во накрутили условия по вкладу Нові Гроши, что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении... :shock:

Раніше конвертаційні враховувалися, тепер уже ні - не всі в курсі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 07:20

что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении... :shock:

всегда тут так и было,

всьо только методом тыка
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:01

  flysoulfly написав:
что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении... :shock:

всегда тут так и было,

всьо только методом тыка


даже доллары провозят в багаже :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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cohan
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 23:55

  klug написав:
  Игорь Алексеевич написав:Во накрутили условия по вкладу Нові Гроши, что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении... :shock:

Раніше конвертаційні враховувалися, тепер уже ні - не всі в курсі.

Спробували у відділенні відкрити депозит під 19% , програма написала, що це неможливо, а треба,щоб на рахунках було не менше 100т.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:06

  Golf_streem написав:
  klug написав:
  Игорь Алексеевич написав:Во накрутили условия по вкладу Нові Гроши, что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении... :shock:

Раніше конвертаційні враховувалися, тепер уже ні - не всі в курсі.

Спробували у відділенні відкрити депозит під 19% , програма написала, що це неможливо, а треба,щоб на рахунках було не менше 100т.

Так и было. Разозлился и отправился в Юнекс. Там дали 19% без выпендривания.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:49

Re: Акордбанк

А де можна подивитися тарифи по віртуальній $ картці?
otshelnick1
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