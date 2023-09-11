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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 22:18
Игорь Алексеевич написав:
Во накрутили условия по вкладу Нові Гроши, что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении...
Раніше конвертаційні враховувалися, тепер уже ні - не всі в курсі.
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klug
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Додано: Сер 06 вер, 2023 07:20
что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении...
всегда тут так и было,
всьо только методом тыка
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flysoulfly
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cohan
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Додано: Суб 09 вер, 2023 23:55
klug написав: Игорь Алексеевич написав:
Во накрутили условия по вкладу Нові Гроши, что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении...
Раніше конвертаційні враховувалися, тепер уже ні - не всі в курсі.
Спробували у відділенні відкрити депозит під 19% , програма написала, що це неможливо, а треба,щоб на рахунках було не менше 100т.
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Golf_streem
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:06
Golf_streem написав: klug написав: Игорь Алексеевич написав:
Во накрутили условия по вкладу Нові Гроши, что на гор. линии у всех разные ответы, что в отделении...
Раніше конвертаційні враховувалися, тепер уже ні - не всі в курсі.
Спробували у відділенні відкрити депозит під 19% , програма написала, що це неможливо, а треба,щоб на рахунках було не менше 100т.
Так и было. Разозлился и отправился в Юнекс. Там дали 19% без выпендривания.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 13:49
А де можна подивитися тарифи по віртуальній $ картці?
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otshelnick1
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Додано: Пон 11 вер, 2023 15:23
cohan дякую, а як розуміти пункт 10 під таблицею про блокування коштів? Зняття у касі банку власних цільових коштів з цієї карти без комісії ?
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Додано: Пон 11 вер, 2023 15:31
otshelnick1 написав:cohan
дякую, а як розуміти пункт 10 під таблицею про блокування коштів? Зняття у касі банку власних цільових коштів з цієї карти без комісії ?
у вас 5000 на карте, вы пытаетесь снять 5000 - не дает, пытаетесь 4950 - не дает
и только 4900 дает
снимаете - 4900, смотрите остаток - там 50 грн
звоните в коллцентр - там грустные тети повторяют что написано в доке, тудым сюдым - короче через какое--то время там будет 100 грн
итого - было 5000
сняли 4900 и 100 оставили
но время и нервы чуток помотаете - в колл можно не звонить, само вернется
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cohan
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