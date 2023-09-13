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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
11
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 15:44

  andreyiskra написав:льготный период какой здесь?


https://accordbank.com.ua/retail/cards/ ... ay-kartka/
greenozon
 
Повідомлень: 15494
З нами з: 01.06.14
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
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  #<1 ... 145146147148
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