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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 вер, 2023 15:44
Додано: Сер 13 вер, 2023 19:30
покупка валюти онлайн
аккорд банк. чи можна купувати валюту на 50тис грн онлайн частинами чи там лише 1 раз купити на суму до 50тис грн?
є можливість придбати сьогодні половину, та половину завтра. хочу встигнути на випадок нац банк щось поміняє завтра.
Додано: Сер 13 вер, 2023 19:35
Re: Акордбанк
Додано: Чет 14 вер, 2023 21:54
Re: Акордбанк
Переказ кредитних коштів в ICU буде кошерним? На таким, як з Моно?
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