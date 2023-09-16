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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

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Акордбанк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
11
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 15:44

  andreyiskra написав:льготный период какой здесь?


https://accordbank.com.ua/retail/cards/ ... ay-kartka/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 19:30

покупка валюти онлайн

аккорд банк. чи можна купувати валюту на 50тис грн онлайн частинами чи там лише 1 раз купити на суму до 50тис грн?
є можливість придбати сьогодні половину, та половину завтра. хочу встигнути на випадок нац банк щось поміняє завтра.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 19:35

Re: Акордбанк

  vladus17 написав:чи можна купувати валюту на 50тис грн онлайн частинами чи там лише 1 раз купити на суму до 50тис грн?

Стало навіть цікаво, а в якомусь банку можна купувати лише один раз?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:54

Re: Акордбанк

Переказ кредитних коштів в ICU буде кошерним? На таким, як з Моно?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:29

Re: Акордбанк

Нагадайте будь ласка, Акорд в вихідні дні зарахує переказ по реквізитах з іншого банку? Чи вже з понеділка?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:26

  IDAN написав:Нагадайте будь ласка, Акорд в вихідні дні зарахує переказ по реквізитах з іншого банку? Чи вже з понеділка?

на горячке сказали, что только с понедельника. Проверить я не рискнул.
Кащей
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