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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 вер, 2023 15:44
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greenozon
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Додано: Сер 13 вер, 2023 19:30
аккорд банк. чи можна купувати валюту на 50тис грн онлайн частинами чи там лише 1 раз купити на суму до 50тис грн?
є можливість придбати сьогодні половину, та половину завтра. хочу встигнути на випадок нац банк щось поміняє завтра.
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vladus17
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Додано: Сер 13 вер, 2023 19:35
vladus17 написав:
чи можна купувати валюту на 50тис грн онлайн частинами чи там лише 1 раз купити на суму до 50тис грн?
Стало навіть цікаво, а в якомусь банку можна купувати лише один раз?
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ingtrans
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:54
Переказ кредитних коштів в ICU буде кошерним? На таким, як з Моно?
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Golf_streem
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Додано: Суб 16 вер, 2023 11:29
Нагадайте будь ласка, Акорд в вихідні дні зарахує переказ по реквізитах з іншого банку? Чи вже з понеділка?
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IDAN
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:26
IDAN написав:
Нагадайте будь ласка, Акорд в вихідні дні зарахує переказ по реквізитах з іншого банку? Чи вже з понеділка?
на горячке сказали, что только с понедельника. Проверить я не рискнул.
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Кащей
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