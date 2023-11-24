Вчора десь біля 18:10 таки відрив НовіГроші у грн через аплікуХу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:08
Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:25
Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:51
Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:57
та ніі, у них тупа аплікуха від Каповаїв -- вже не тільки копійку десь шукає, а ще й і не спромоглося провести до кінця опердня по рахунку відсотки по депо, що вже ранком були відображені по картці
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:02
Re: Акордбанк
Если покупать топливо в приложении ВОГ, то кешбек по категории АЗС Акордбанк начисляет?
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