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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:08
Investor_K написав:
І що робити?
Вчора десь біля 18:10 таки відрив НовіГроші у грн через аплікуХу
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Amethyst
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:25
Amethyst написав: Investor_K написав:
І що робити?
Вчора десь біля 18:10 таки відрив НовіГроші у грн через аплікуХу
Коли було в минулому зняття, теж треба нові гроші під 19% , під 16+++ не дуже
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sens
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:57
та ніі, у них тупа аплікуха від Каповаїв -- вже не тільки копійку десь шукає, а ще й і не спромоглося провести до кінця опердня по рахунку відсотки по депо, що вже ранком були відображені по картці
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:02
Если покупать топливо в приложении ВОГ, то кешбек по категории АЗС Акордбанк начисляет?
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kolyuchy
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:00
kolyuchy написав:
Если покупать топливо в приложении ВОГ, то кешбек по категории АЗС Акордбанк начисляет?
Не совсем по теме, но с 24 по 26 ноября скидка 10грн на литре топлива при оплате картой привата/visa через wog pay и терминал
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zentol
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:35
10 грн за приватовскую универсалку надо сразу с заправки увозить.
А вот 6грн на бонусный счет ВОГ дает и за покупку в аппке. А у меня из кишмишамна АЗС в этом месяце только Аккорд
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kolyuchy
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:18
kolyuchy написав:
10 грн за приватовскую универсалку надо сразу с заправки увозить.
А вот 6грн на бонусный счет ВОГ дает и за покупку в аппке. А у меня из кишмишамна АЗС в этом месяце только Аккорд
см. viewtopic.php?p=5651406#p5651406
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Amethyst
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