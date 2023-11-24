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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:08

  Investor_K написав:І що робити?

Вчора десь біля 18:10 таки відрив НовіГроші у грн через аплікуХу :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:25

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:І що робити?

Вчора десь біля 18:10 таки відрив НовіГроші у грн через аплікуХу :wink:

Коли було в минулому зняття, теж треба нові гроші під 19% , під 16+++ не дуже
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:51

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:І що робити?

Вчора десь біля 18:10 таки відрив НовіГроші у грн через аплікуХу :wink:

Пианино шото там в аппке покращило? разрешило покупку-онлайн евро, например :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:57

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Investor_K написав:І що робити?

Вчора десь біля 18:10 таки відрив НовіГроші у грн через аплікуХу :wink:

Пианино шото там в аппке покращило? разрешило покупку-онлайн евро, например :?:

та ніі, у них тупа аплікуха від Каповаїв -- вже не тільки копійку десь шукає, а ще й і не спромоглося провести до кінця опердня по рахунку відсотки по депо, що вже ранком були відображені по картці :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:02

Re: Акордбанк

Если покупать топливо в приложении ВОГ, то кешбек по категории АЗС Акордбанк начисляет?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:00

  kolyuchy написав:Если покупать топливо в приложении ВОГ, то кешбек по категории АЗС Акордбанк начисляет?


Не совсем по теме, но с 24 по 26 ноября скидка 10грн на литре топлива при оплате картой привата/visa через wog pay и терминал
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:35

Re: Акордбанк

10 грн за приватовскую универсалку надо сразу с заправки увозить.
А вот 6грн на бонусный счет ВОГ дает и за покупку в аппке. А у меня из кишмишамна АЗС в этом месяце только Аккорд
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:18

  kolyuchy написав:10 грн за приватовскую универсалку надо сразу с заправки увозить.
А вот 6грн на бонусный счет ВОГ дает и за покупку в аппке. А у меня из кишмишамна АЗС в этом месяце только Аккорд

см. viewtopic.php?p=5651406#p5651406
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:19

Re: Акордбанк

ОККО просто знизило ціни у відповідь, але чи ще і бонуси нараховують?
Від 6 до 10 грн/л: АЗС в Україні почали різко знижувати ціни на пальне https://ubr.ua/uk/market-uk/auto-uk/ot- ... na-toplivo
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:11

Re: Акордбанк

  Ой+ написав:але чи ще і бонуси нараховують?
нет не начисляют. Просто цена на 8 грн. меньше и при этом начислений на фишку - 0
WallNutPen
 
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