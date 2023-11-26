це чудова можливість отоварити накопичені бали
накопилося - взяв да залив, дивись.... якась десятка літрів додалася в бак
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:19
Re: Акордбанк
Додано: Нед 26 лис, 2023 10:27
А зачем их в принципе накапливать? Я обычно списываю баллы при каждой следующей заправке. Каждый раз плачу меньше, экономя "живые" деньги на каждой оплате после самой первой - смысла копить не вижу от слова совсем
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