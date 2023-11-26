це чудова можливість отоварити накопичені бали
накопилося - взяв да залив, дивись.... якась десятка літрів додалася в бак
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:19
Re: Акордбанк
Додано: Нед 26 лис, 2023 10:27
А зачем их в принципе накапливать? Я обычно списываю баллы при каждой следующей заправке. Каждый раз плачу меньше, экономя "живые" деньги на каждой оплате после самой первой - смысла копить не вижу от слова совсем
Додано: Нед 26 лис, 2023 18:16
Goodman має рацію, що коли дають бали і ще великі, то варто грошима. А коли просто знижка в ціні - як зараз, то найвигідніше отоварити бали, бо при розрахунку балами нових балів і так не нарахують.
Додано: Нед 26 лис, 2023 22:03
WallNutPen
1. Не секрет, что на ОККО позолоченний бензин.
Бали копил, когда цена на ОККО и наливайке били одинаковими.
Потом ОККО пошел в отрив и все "заглохло".
2. Чого чудова можливість?
За ту саму кількість балів можна взяти більше палива.
Сьогодні ціна - 49-99 , а була 57-99. РІЗНИЦЯ ВІДЧУТНА.
У мене простий, атмосферний дизель, не вибагливий. Про ціноутворення вкурсі ,
що ОККО, що бариги беруть в одному місці.
Просто випав такий момент - і скористався.
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