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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:19

Re: Акордбанк

  Ой+ написав:ОККО просто знизило ціни у відповідь, але чи ще і бонуси нараховують?


це чудова можливість отоварити накопичені бали
накопилося - взяв да залив, дивись.... якась десятка літрів додалася в бак
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:27

  Goodman написав:
  Ой+ написав:ОККО просто знизило ціни у відповідь, але чи ще і бонуси нараховують?


це чудова можливість отоварити накопичені бали
накопилося - взяв да залив, дивись.... якась десятка літрів додалася в бак

А зачем их в принципе накапливать? Я обычно списываю баллы при каждой следующей заправке. Каждый раз плачу меньше, экономя "живые" деньги на каждой оплате после самой первой - смысла копить не вижу от слова совсем
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 18:16

  WallNutPen написав:
  Goodman написав:
  Ой+ написав:ОККО просто знизило ціни у відповідь, але чи ще і бонуси нараховують?


це чудова можливість отоварити накопичені бали
накопилося - взяв да залив, дивись.... якась десятка літрів додалася в бак

А зачем их в принципе накапливать? Я обычно списываю баллы при каждой следующей заправке. Каждый раз плачу меньше, экономя "живые" деньги на каждой оплате после самой первой - смысла копить не вижу от слова совсем

Goodman має рацію, що коли дають бали і ще великі, то варто грошима. А коли просто знижка в ціні - як зараз, то найвигідніше отоварити бали, бо при розрахунку балами нових балів і так не нарахують.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:03

WallNutPen

1. Не секрет, что на ОККО позолоченний бензин.
Бали копил, когда цена на ОККО и наливайке били одинаковими.
Потом ОККО пошел в отрив и все "заглохло".
2. Чого чудова можливість?
За ту саму кількість балів можна взяти більше палива.
Сьогодні ціна - 49-99 , а була 57-99. РІЗНИЦЯ ВІДЧУТНА.
У мене простий, атмосферний дизель, не вибагливий. Про ціноутворення вкурсі ,
що ОККО, що бариги беруть в одному місці.
Просто випав такий момент - і скористався.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:37

Ой+ то есть из того что написали вы и Гудман - я так понял что тут речь как раз не о накоплении баллов на обыденных заправках а о получении каких-то балов по какой-то разовой акции (может нескольких акциях в год) в надежде что через какое-то время будет другого типа акция где не будет повышенных баллов а будет денежная скидка. Если все сростется и разные типы акций будут чередоваться - наверное в этом будет какая-то выгода, если не сростется то баллы просто отоварятся по текущей цене на стелле. Ну то есть это чисто политика тех кто не по каким-то своим причинам заправляется не постоянно в определенной сети заправок а предпочитает выискивать подобные выгоды комбинируя их с, как написал Гудман, разными наливайками. Логика в принципе понятна, как и надеюсь понятно что если таки заправляться в одном месте то копить баллы просто глупо ибо на том же ОККО баллы за топливо частично оплаченное деньгами а частично баллами начисляют точно так же как и на чисто оплаченное деньгами. Просто это два разных подхода к заправке своих "коней"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:34

Re: Акордбанк

Киев, Оболонь, отделение 72, в прошлую пятницу закончился небольшой депо в дол.,заказал, пришел, в кассе одни 96 года, записался на понедельник, сегодня пришел, опять только 96, записался на завтра...
до этого было несколько депо забирал белыми 2006 года, синие в отделении не видел никогда, наверно в нашем отделении уходят налево...
П.С. поэтому когда люди пишут , что забирают синими, у меня только улыбка на лице...
тарасов
 
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