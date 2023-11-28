Додано: Пон 27 лис, 2023 14:37

Ой+ то есть из того что написали вы и Гудман - я так понял что тут речь как раз не о накоплении баллов на обыденных заправках а о получении каких-то балов по какой-то разовой акции (может нескольких акциях в год) в надежде что через какое-то время будет другого типа акция где не будет повышенных баллов а будет денежная скидка. Если все сростется и разные типы акций будут чередоваться - наверное в этом будет какая-то выгода, если не сростется то баллы просто отоварятся по текущей цене на стелле. Ну то есть это чисто политика тех кто не по каким-то своим причинам заправляется не постоянно в определенной сети заправок а предпочитает выискивать подобные выгоды комбинируя их с, как написал Гудман, разными наливайками. Логика в принципе понятна, как и надеюсь понятно что если таки заправляться в одном месте то копить баллы просто глупо ибо на том же ОККО баллы за топливо частично оплаченное деньгами а частично баллами начисляют точно так же как и на чисто оплаченное деньгами. Просто это два разных подхода к заправке своих "коней"