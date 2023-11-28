це чудова можливість отоварити накопичені бали
накопилося - взяв да залив, дивись.... якась десятка літрів додалася в бак
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:19
Re: Акордбанк
Додано: Нед 26 лис, 2023 10:27
А зачем их в принципе накапливать? Я обычно списываю баллы при каждой следующей заправке. Каждый раз плачу меньше, экономя "живые" деньги на каждой оплате после самой первой - смысла копить не вижу от слова совсем
Додано: Нед 26 лис, 2023 18:16
Goodman має рацію, що коли дають бали і ще великі, то варто грошима. А коли просто знижка в ціні - як зараз, то найвигідніше отоварити бали, бо при розрахунку балами нових балів і так не нарахують.
Додано: Нед 26 лис, 2023 22:03
WallNutPen
1. Не секрет, что на ОККО позолоченний бензин.
Бали копил, когда цена на ОККО и наливайке били одинаковими.
Потом ОККО пошел в отрив и все "заглохло".
2. Чого чудова можливість?
За ту саму кількість балів можна взяти більше палива.
Сьогодні ціна - 49-99 , а була 57-99. РІЗНИЦЯ ВІДЧУТНА.
У мене простий, атмосферний дизель, не вибагливий. Про ціноутворення вкурсі ,
що ОККО, що бариги беруть в одному місці.
Просто випав такий момент - і скористався.
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:37
Ой+ то есть из того что написали вы и Гудман - я так понял что тут речь как раз не о накоплении баллов на обыденных заправках а о получении каких-то балов по какой-то разовой акции (может нескольких акциях в год) в надежде что через какое-то время будет другого типа акция где не будет повышенных баллов а будет денежная скидка. Если все сростется и разные типы акций будут чередоваться - наверное в этом будет какая-то выгода, если не сростется то баллы просто отоварятся по текущей цене на стелле. Ну то есть это чисто политика тех кто не по каким-то своим причинам заправляется не постоянно в определенной сети заправок а предпочитает выискивать подобные выгоды комбинируя их с, как написал Гудман, разными наливайками. Логика в принципе понятна, как и надеюсь понятно что если таки заправляться в одном месте то копить баллы просто глупо ибо на том же ОККО баллы за топливо частично оплаченное деньгами а частично баллами начисляют точно так же как и на чисто оплаченное деньгами. Просто это два разных подхода к заправке своих "коней"
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:34
Re: Акордбанк
Киев, Оболонь, отделение 72, в прошлую пятницу закончился небольшой депо в дол.,заказал, пришел, в кассе одни 96 года, записался на понедельник, сегодня пришел, опять только 96, записался на завтра...
до этого было несколько депо забирал белыми 2006 года, синие в отделении не видел никогда, наверно в нашем отделении уходят налево...
П.С. поэтому когда люди пишут , что забирают синими, у меня только улыбка на лице...
Додано: Вів 28 лис, 2023 08:48
В этом отделении и у меня было "хождение по мукам".
Додано: Вів 28 лис, 2023 15:55
Днепр- аналогично,с четверга хожу, сегодня вторник.Три отделения обошла- везде 96
Додано: Вів 28 лис, 2023 20:01
В понедельник (киев) походил по отделениям 1- пусто, 3- 1996-99 г.
Заказал на сегодня, привезли более- менее: основная часть после 2000-х годов и 4-1996. Отказались менять 1996 г.
Додано: Вів 28 лис, 2023 21:04
Можно было открыть депозит свободные деньги и внести их в эту кассу обратно, а потом снять в другом отделении.
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