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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:51
На таксі за книжками і канцтоварами.
На продукти також непогано.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:37
lara_08 написав: demichh написав:
В понедельник (киев) походил по отделениям 1- пусто
, 3- 1996-99
г.
Заказал на сегодня, привезли более- менее: основная часть после 2000-х годов и 4-1996. Отказались менять 1996 г.
Можно было открыть депозит свободные деньги и внести их в эту кассу обратно, а потом снять в другом отделении
.
там где пусто
или там где 1996
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:27
flysoulfly написав: lara_08 написав: demichh написав:
В понедельник (киев) походил по отделениям 1- пусто
, 3- 1996-99
г.
Заказал на сегодня, привезли более- менее: основная часть после 2000-х годов и 4-1996. Отказались менять 1996 г.
Можно было открыть депозит свободные деньги и внести их в эту кассу обратно, а потом снять в другом отделении
.
там где пусто
или там где 1996
Там где 2006
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lara_08
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