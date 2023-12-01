Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:51
На таксі за книжками і канцтоварами.
На продукти також непогано.
Ой+
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:37
lara_08 написав: demichh написав:
В понедельник (киев) походил по отделениям 1-
пусто
, 3-
1996-99
г.
Заказал на сегодня, привезли более- менее: основная часть после 2000-х годов и 4-1996. Отказались менять 1996 г.
Можно было открыть депозит свободные деньги и внести их в эту кассу обратно, а потом
снять в другом отделении
.
там где пусто
или там где 1996
flysoulfly
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:27
flysoulfly написав: lara_08 написав: demichh написав:
В понедельник (киев) походил по отделениям 1-
пусто
, 3-
1996-99
г.
Заказал на сегодня, привезли более- менее: основная часть после 2000-х годов и 4-1996. Отказались менять 1996 г.
Можно было открыть депозит свободные деньги и внести их в эту кассу обратно, а потом
снять в другом отделении
.
там где пусто
или там где 1996
Там где 2006
lara_08
Повідомлень: 914
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:14
Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше.
Працюють тут такі перекази?
myko
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:17
myko написав:
Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше.
Працюють тут такі перекази?
Спробуйте меншу суму
А звідки гроші взялися на рахунку?
Якщо відсотки, то вони проведуться по рахунку ну моооже після обіду, а зараз -- не вір очам своїм
Amethyst
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:48
Amethyst Дякую, там менше 500 грн., додаток видає, що комісія 0,00 грн. Кошти переказав з інших карт кілька днів тому. Чи є комісія за переказом, скільки банк хоче відкусити?
myko
Повідомлень: 135
З нами з: 25.06.14
Подякував: 46 раз.
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