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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:51

Re: Акордбанк

На таксі за книжками і канцтоварами.
На продукти також непогано.
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Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:37

  lara_08 написав:
  demichh написав:В понедельник (киев) походил по отделениям 1- пусто, 3- 1996-99 г.
Заказал на сегодня, привезли более- менее: основная часть после 2000-х годов и 4-1996. Отказались менять 1996 г.

Можно было открыть депозит свободные деньги и внести их в эту кассу обратно, а потом снять в другом отделении.
там где пусто :? или там где 1996
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:27

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:
  demichh написав:В понедельник (киев) походил по отделениям 1- пусто, 3- 1996-99 г.
Заказал на сегодня, привезли более- менее: основная часть после 2000-х годов и 4-1996. Отказались менять 1996 г.

Можно было открыть депозит свободные деньги и внести их в эту кассу обратно, а потом снять в другом отделении.
там где пусто :? или там где 1996

Там где 2006
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:14

Re: Акордбанк

Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше.
Працюють тут такі перекази?
myko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:17

  myko написав:Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше.
Працюють тут такі перекази?

Спробуйте меншу суму 8)
А звідки гроші взялися на рахунку?
Якщо відсотки, то вони проведуться по рахунку ну моооже після обіду, а зараз -- не вір очам своїм :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:48

Amethyst Дякую, там менше 500 грн., додаток видає, що комісія 0,00 грн.
Кошти переказав з інших карт кілька днів тому.
Чи є комісія за переказом, скільки банк хоче відкусити?
myko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:24

  myko написав:Amethyst Дякую, там менше 500 грн., додаток видає, що комісія 0,00 грн.
Кошти переказав з інших карт кілька днів тому.
Чи є комісія за переказом, скільки банк хоче відкусити?

Взагалі коміс 0.5%+, але з НайкРащоЇ там 100К/міс без коміс.
Так звякніть на 0800, тьотя розскаже скільки вам доступно до переказу
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:22

  myko написав:Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше.
Працюють тут такі перекази?

Схоже, що зараз не лише перекази не працюють. З відкриттям депозиту та сама проблема.
ingtrans
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