Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше. Працюють тут такі перекази?
myko написав:Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше. Працюють тут такі перекази?
Спробуйте меншу суму А звідки гроші взялися на рахунку? Якщо відсотки, то вони проведуться по рахунку ну моооже після обіду, а зараз -- не вір очам своїм
myko написав:Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше. Працюють тут такі перекази?
Схоже, що зараз не лише перекази не працюють. З відкриттям депозиту та сама проблема.