Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше. Працюють тут такі перекази?
myko написав:Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше. Працюють тут такі перекази?
Спробуйте меншу суму А звідки гроші взялися на рахунку? Якщо відсотки, то вони проведуться по рахунку ну моооже після обіду, а зараз -- не вір очам своїм
myko написав:Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше. Працюють тут такі перекази?
Схоже, що зараз не лише перекази не працюють. З відкриттям депозиту та сама проблема.
myko написав:Не вдається переказати гривню з Найкращої карти на свою карту в іншому банку, для підтвердження приходить код, ввожу його і видає помилку з рекомендацією спробувати пізніше. Працюють тут такі перекази?
Схоже, що зараз не лише перекази не працюють. З відкриттям депозиту та сама проблема.
Каповаї не рекомендують відкривати Депо на ВСЮ типаДоступну суму по рахунку Запитайте таки тьотю з саппорту, вона дуже кмітлива і навіть може передзвонити, якщо знайде рішення після закінчення розмови
Amethyst написав:Каповаї не рекомендують відкривати Депо на ВСЮ типаДоступну суму по рахунку Запитайте таки тьотю з саппорту, вона дуже кмітлива і навіть може передзвонити, якщо знайде рішення після закінчення розмови
Нічого не зрозумів. Навіщо кудись телефонувати, якщо були якісь тимчасові проблеми з виконанням операцій в додатку? Через декілька хвилин зайшов і десь з третьої спроби таки відкив депозит. І депозит зазвичай відкриваю на всю доступну сумму - поповнив і відкрив.