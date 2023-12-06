|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:50
ingtrans написав:
Навіщо кудись телефонувати
Ну у мене, наприклад, не відкривався депо весь день (разів 10 спробував з 12:00), і коли залишилося півгодини до кінця опердня, то я таки зателефонував і... вияснив, що відсотки по депо, що я побачив ранком таки на картці є, а за рахунком проведуться тільки в кінці опердня... тому депо я можу відкрити БЕЗ суми %%.
І ще узнав, що депо можна відкрити поточним днем до 23:00
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4819
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:57
Amethyst написав:
що відсотки по депо, що я побачив ранком таки на картці є, а за рахунком проведуться тільки в кінці опердня
У мене не така ситуація. Я поповнив карту СЕПом і пробував відкрити депозит. Робив так раніше багато разів без проблем, а тут сталася помилка.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3879
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 10:42
Amethyst
депо гривневе відкриваєте?
з валютного дружина другий тиждень не може забрати кошти - доларів немає
що з банком? в кого який інсайд?
-
myko
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 25.06.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 22:18
myko написав:Amethyst
депо гривневе відкриваєте?
з валютного дружина другий тиждень не може забрати кошти - доларів немає
що з банком?
шо з банком? -"вонапрацює"©
працівникі відділень Акорду не встигають за робочий час рознести ваші долари по всіх потрібних оптових обмінках з найбільшими курсами прийому, а потім ще й гривню отриману знов прокрутить на покупку доларів у всіх досяжних сусідніх банках та ще й повернути їх у рідне відділення для видачі
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3845
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1375 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 гру, 2023 08:30
flysoulfly написав: myko написав:Amethyst
депо гривневе відкриваєте?
з валютного дружина другий тиждень не може забрати кошти - доларів немає
що з банком?
шо з банком? -"вонапрацює"©
працівникі відділень Акорду не встигають за робочий час рознести ваші долари по всіх потрібних оптових обмінках з найбільшими курсами прийому, а потім ще й гривню отриману знов прокрутить на покупку доларів у всіх досяжних сусідніх банках та ще й повернути їх у рідне відділення для видачі
у рідному відділенні і не було після депозиту? 2024 року нових доларів немає,з цим погоджуюсь, але у касі і бакс і гривня
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15037
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 гру, 2023 09:23
З акордом тяжко, у рідному відділенні один мотлох, а там піднакопичив значну суму, курс низький на здачу, раніше більш ринковий тримали. А в чужому відділенні без чималих комісів і не знімеш. І сенсу там тримати нема з їхніми ставками.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6343
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 988 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 гру, 2023 09:28
Ой+ написав:
З акордом тяжко, у рідному відділенні один мотлох, а там піднакопичив значну суму, курс низький на здачу, раніше більш ринковий тримали. А в чужому відділенні без чималих комісів і не знімеш. І сенсу там тримати нема з їхніми ставками.
А где это в тарифах Аккорда прописана зависимость комиса снятия от отделения?
Или речь про снятие в отделениях не Аккорда?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3960
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 гру, 2023 09:34
moveton написав:
А где это в тарифах Аккорда прописана зависимость комиса снятия от отделения? Или речь про снятие в отделениях не Аккорда?
От взагалі не знаю де в їхніх тарифах, що прописано. Власне як і їхні працівниці. Ось я взагалі шукаю і не можу знайти по вільних грошах повних тарифів. Але по факту зайшов у відділення в іншому місті і методом проб хотів щось взяти або з вільних коштів, або з віртуалки валютної. І там і там вискакувала комісія, яка ніби то через те що не рідне відділення.
А в своєму виключно мотлох і інкасації нема, бо повна каса. Єдина надія тепер, що може курс підніметься і буду звідси потиху вибиратись.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6343
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 988 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 гру, 2023 10:50
Ой+ если деньги уже на карте - то снятие в любом отделении без комисии. У карт сквозное обслуживание. Если на текущем счете - то снять удастся в "чужом" отделении только после перебранчевания - причем этот процесс в рояле не очень быстрый и зависит от того как скоро ваш счет отпустит "родное" отделение (а им может быть влом отпускать денежного клиента и потому могут тормозить). После этого снятие со счета тоже без комиса, но только там куда счет переведен. Если со счета кидать на карту - будет комис (типа деньги не целевые), но снятие потом с карты без комиса.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|