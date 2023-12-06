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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:50

Re: Акордбанк

  ingtrans написав:Навіщо кудись телефонувати
Ну у мене, наприклад, не відкривався депо весь день (разів 10 спробував з 12:00), і коли залишилося півгодини до кінця опердня, то я таки зателефонував і... вияснив, що відсотки по депо, що я побачив ранком таки на картці є, а за рахунком проведуться тільки в кінці опердня... тому депо я можу відкрити БЕЗ суми %%.
І ще узнав, що депо можна відкрити поточним днем до 23:00 :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:57

Re: Акордбанк

  Amethyst написав:що відсотки по депо, що я побачив ранком таки на картці є, а за рахунком проведуться тільки в кінці опердня

У мене не така ситуація. Я поповнив карту СЕПом і пробував відкрити депозит. Робив так раніше багато разів без проблем, а тут сталася помилка.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 10:42

Amethyst депо гривневе відкриваєте?
з валютного дружина другий тиждень не може забрати кошти - доларів немає :(
що з банком? в кого який інсайд?
myko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:18

  myko написав:Amethyst депо гривневе відкриваєте?
з валютного дружина другий тиждень не може забрати кошти - доларів немає :(
що з банком?
шо з банком? -"вонапрацює"©

працівникі відділень Акорду не встигають за робочий час рознести ваші долари по всіх потрібних оптових обмінках з найбільшими курсами прийому, а потім ще й гривню отриману знов прокрутить на покупку доларів у всіх досяжних сусідніх банках та ще й повернути їх у рідне відділення для видачі
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 08:30

  flysoulfly написав:
  myko написав:Amethyst депо гривневе відкриваєте?
з валютного дружина другий тиждень не може забрати кошти - доларів немає :(
що з банком?
шо з банком? -"вонапрацює"©

працівникі відділень Акорду не встигають за робочий час рознести ваші долари по всіх потрібних оптових обмінках з найбільшими курсами прийому, а потім ще й гривню отриману знов прокрутить на покупку доларів у всіх досяжних сусідніх банках та ще й повернути їх у рідне відділення для видачі
у рідному відділенні і не було після депозиту? 2024 року нових доларів немає,з цим погоджуюсь, але у касі і бакс і гривня
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:23

Re: Акордбанк

З акордом тяжко, у рідному відділенні один мотлох, а там піднакопичив значну суму, курс низький на здачу, раніше більш ринковий тримали. А в чужому відділенні без чималих комісів і не знімеш. І сенсу там тримати нема з їхніми ставками.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:28

  Ой+ написав:З акордом тяжко, у рідному відділенні один мотлох, а там піднакопичив значну суму, курс низький на здачу, раніше більш ринковий тримали. А в чужому відділенні без чималих комісів і не знімеш. І сенсу там тримати нема з їхніми ставками.

А где это в тарифах Аккорда прописана зависимость комиса снятия от отделения? :shock: Или речь про снятие в отделениях не Аккорда?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:34

Re: Акордбанк

  moveton написав:А где это в тарифах Аккорда прописана зависимость комиса снятия от отделения? Или речь про снятие в отделениях не Аккорда?

От взагалі не знаю де в їхніх тарифах, що прописано. Власне як і їхні працівниці. Ось я взагалі шукаю і не можу знайти по вільних грошах повних тарифів. Але по факту зайшов у відділення в іншому місті і методом проб хотів щось взяти або з вільних коштів, або з віртуалки валютної. І там і там вискакувала комісія, яка ніби то через те що не рідне відділення.
А в своєму виключно мотлох і інкасації нема, бо повна каса. Єдина надія тепер, що може курс підніметься і буду звідси потиху вибиратись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:50

Ой+ если деньги уже на карте - то снятие в любом отделении без комисии. У карт сквозное обслуживание. Если на текущем счете - то снять удастся в "чужом" отделении только после перебранчевания - причем этот процесс в рояле не очень быстрый и зависит от того как скоро ваш счет отпустит "родное" отделение (а им может быть влом отпускать денежного клиента и потому могут тормозить). После этого снятие со счета тоже без комиса, но только там куда счет переведен. Если со счета кидать на карту - будет комис (типа деньги не целевые), но снятие потом с карты без комиса.
WallNutPen
 
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