RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:50

Re: Акордбанк

  ingtrans написав:Навіщо кудись телефонувати
Ну у мене, наприклад, не відкривався депо весь день (разів 10 спробував з 12:00), і коли залишилося півгодини до кінця опердня, то я таки зателефонував і... вияснив, що відсотки по депо, що я побачив ранком таки на картці є, а за рахунком проведуться тільки в кінці опердня... тому депо я можу відкрити БЕЗ суми %%.
І ще узнав, що депо можна відкрити поточним днем до 23:00 :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4819
З нами з: 05.05.21
Подякував: 365 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:57

Re: Акордбанк

  Amethyst написав:що відсотки по депо, що я побачив ранком таки на картці є, а за рахунком проведуться тільки в кінці опердня

У мене не така ситуація. Я поповнив карту СЕПом і пробував відкрити депозит. Робив так раніше багато разів без проблем, а тут сталася помилка.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 31.07.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 10:42

Amethyst депо гривневе відкриваєте?
з валютного дружина другий тиждень не може забрати кошти - доларів немає :(
що з банком? в кого який інсайд?
myko
 
Повідомлень: 136
З нами з: 25.06.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:18

  myko написав:Amethyst депо гривневе відкриваєте?
з валютного дружина другий тиждень не може забрати кошти - доларів немає :(
що з банком?
шо з банком? -"вонапрацює"©

працівникі відділень Акорду не встигають за робочий час рознести ваші долари по всіх потрібних оптових обмінках з найбільшими курсами прийому, а потім ще й гривню отриману знов прокрутить на покупку доларів у всіх досяжних сусідніх банках та ще й повернути їх у рідне відділення для видачі
flysoulfly
 
Повідомлень: 3845
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 08:30

  flysoulfly написав:
  myko написав:Amethyst депо гривневе відкриваєте?
з валютного дружина другий тиждень не може забрати кошти - доларів немає :(
що з банком?
шо з банком? -"вонапрацює"©

працівникі відділень Акорду не встигають за робочий час рознести ваші долари по всіх потрібних оптових обмінках з найбільшими курсами прийому, а потім ще й гривню отриману знов прокрутить на покупку доларів у всіх досяжних сусідніх банках та ще й повернути їх у рідне відділення для видачі
у рідному відділенні і не було після депозиту? 2024 року нових доларів немає,з цим погоджуюсь, але у касі і бакс і гривня
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15041
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:23

Re: Акордбанк

З акордом тяжко, у рідному відділенні один мотлох, а там піднакопичив значну суму, курс низький на здачу, раніше більш ринковий тримали. А в чужому відділенні без чималих комісів і не знімеш. І сенсу там тримати нема з їхніми ставками.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6344
З нами з: 19.04.12
Подякував: 96 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:28

  Ой+ написав:З акордом тяжко, у рідному відділенні один мотлох, а там піднакопичив значну суму, курс низький на здачу, раніше більш ринковий тримали. А в чужому відділенні без чималих комісів і не знімеш. І сенсу там тримати нема з їхніми ставками.

А где это в тарифах Аккорда прописана зависимость комиса снятия от отделения? :shock: Или речь про снятие в отделениях не Аккорда?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:34

Re: Акордбанк

  moveton написав:А где это в тарифах Аккорда прописана зависимость комиса снятия от отделения? Или речь про снятие в отделениях не Аккорда?

От взагалі не знаю де в їхніх тарифах, що прописано. Власне як і їхні працівниці. Ось я взагалі шукаю і не можу знайти по вільних грошах повних тарифів. Але по факту зайшов у відділення в іншому місті і методом проб хотів щось взяти або з вільних коштів, або з віртуалки валютної. І там і там вискакувала комісія, яка ніби то через те що не рідне відділення.
А в своєму виключно мотлох і інкасації нема, бо повна каса. Єдина надія тепер, що може курс підніметься і буду звідси потиху вибиратись.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6344
З нами з: 19.04.12
Подякував: 96 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:50

Ой+ если деньги уже на карте - то снятие в любом отделении без комисии. У карт сквозное обслуживание. Если на текущем счете - то снять удастся в "чужом" отделении только после перебранчевания - причем этот процесс в рояле не очень быстрый и зависит от того как скоро ваш счет отпустит "родное" отделение (а им может быть влом отпускать денежного клиента и потому могут тормозить). После этого снятие со счета тоже без комиса, но только там куда счет переведен. Если со счета кидать на карту - будет комис (типа деньги не целевые), но снятие потом с карты без комиса.
WallNutPen
 
Повідомлень: 981
З нами з: 08.06.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:03

Re: Акордбанк

  WallNutPen написав:Ой+ если деньги уже на карте - то снятие в любом отделении без комисии. У карт сквозное обслуживание.
Если со счета кидать на карту - будет комис (типа деньги не целевые), но снятие потом с карты без комиса.

Зняв з вільногрошів без комісу на віртуалку, правда вони там давно валялись, бо десь наче є пункт про 90 днів. Але вже з віртуалки знімати не вийшло - 0,7%, а це чуть не річний % на термінових вкладах, чи багаторічний за вільногроші.
І по пластику дивлюся відкриття платне, зняття в будь-якому випадку з комісом.
Чесно кажучи зараз акорд показався зовсім іншим боком - система ніпель, зайти легше як вийти.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6344
З нами з: 19.04.12
Подякував: 96 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 169170171172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.