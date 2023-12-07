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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:28

flysoulfly а клієнт в мінусі, ще й бакс 1996 року покоцаний пропонують - певно то самодіяльність
myko
 
Повідомлень: 137
З нами з: 25.06.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 09:14

Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обппьоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9337
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 880 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 09:17

Investor_K
вывсьоврьоти.
тут не только 1996 - клиентам со стажем лояльность даже и респект
flysoulfly
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 200 раз.
 
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  #<1 ... 170171172173
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