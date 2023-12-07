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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 13:28
flysoulfly а клієнт в мінусі, ще й бакс 1996 року покоцаний пропонують - певно то самодіяльність
Додано: Чет 07 гру, 2023 09:14
Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обппьоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!
Додано: Чет 07 гру, 2023 09:17
Investor_K
вывсьоврьоти.
тут не только 1996 - клиентам со стажем лояльность даже и респект
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