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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 13:28
flysoulfly а клієнт в мінусі, ще й бакс 1996 року покоцаний пропонують - певно то самодіяльність
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myko
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Додано: Чет 07 гру, 2023 09:14
Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обпльоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!
Востаннє редагувалось Investor_K
в Чет 07 гру, 2023 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Investor_K
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Додано: Чет 07 гру, 2023 09:17
Investor_K
вывсьоврьоти.
тут не только 1996 - клиентам со стажем лояльность даже и респект
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:39
Investor_K написав:
Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обпльоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!
Беріть що дають або гривня
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:58
sens написав: Investor_K написав:
Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обпльоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!
Беріть що дають або гривня
Чому?
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Investor_K
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Додано: Чет 07 гру, 2023 13:54
Investor_K[quote="5656660:Investor_K написав:
Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обпльоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!
Беріть що дають або гривня[/quote]
Чому?[/quote] навіщо вам 💰,ви ж працюєте,залиште до часів коли будуть емісійних вдосталь
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 16:21
Мало платять. На життя не вистачає.
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Investor_K
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Додано: Чет 07 гру, 2023 16:51
Investor_K написав:
Мало платять. На життя не вистачає.
Шукайте додаткову роботу, якщо здоровий ,може тренером на Позняках,там багато фітнес клубів
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 17:00
sens написав: Investor_K написав:
Мало платять. На життя не вистачає.
Шукайте додаткову роботу, якщо здоровий ,може тренером на Позняках,там багато фітнес клубів
или риелтор
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vitaliiangel
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