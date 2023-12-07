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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:28

flysoulfly а клієнт в мінусі, ще й бакс 1996 року покоцаний пропонують - певно то самодіяльність
myko
 
Повідомлень: 137
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Подякував: 49 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 09:14

На контролі
Востаннє редагувалось Investor_K в Чет 07 гру, 2023 18:17, всього редагувалось 2 разів.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 09:17

Investor_K
вывсьоврьоти.
тут не только 1996 - клиентам со стажем лояльность даже и респект
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:39

  Investor_K написав:Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обпльоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!

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sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:58

  sens написав:
  Investor_K написав:Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обпльоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!

Беріть що дають або гривня

Чому?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:54

  Investor_K[quote="5656660:Investor_K написав:Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обпльоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!

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Чому?[/quote] навіщо вам 💰,ви ж працюєте,залиште до часів коли будуть емісійних вдосталь
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:21

Мало платять. На життя не вистачає.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:51

  Investor_K написав:Мало платять. На життя не вистачає.

Шукайте додаткову роботу, якщо здоровий ,може тренером на Позняках,там багато фітнес клубів
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:00

  sens написав:
  Investor_K написав:Мало платять. На життя не вистачає.

Шукайте додаткову роботу, якщо здоровий ,може тренером на Позняках,там багато фітнес клубів

или риелтор
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:16

Re: Акордбанк

Усі гарні поради передам товаришу. Дякую від його імені.
Investor_K
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