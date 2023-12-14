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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 13:28
flysoulfly а клієнт в мінусі, ще й бакс 1996 року покоцаний пропонують - певно то самодіяльність
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myko
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Додано: Чет 07 гру, 2023 09:14
На контролі
Востаннє редагувалось Investor_K
в Чет 07 гру, 2023 18:17, всього редагувалось 2 разів.
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Investor_K
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Додано: Чет 07 гру, 2023 09:17
Investor_K
вывсьоврьоти.
тут не только 1996 - клиентам со стажем лояльность даже и респект
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:39
Investor_K написав:
Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обпльоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:58
sens написав: Investor_K написав:
Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обпльоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!
Беріть що дають або гривня
Чому?
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Investor_K
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Додано: Чет 07 гру, 2023 13:54
Investor_K[quote="5656660:Investor_K написав:
Прохання від товариша.
Вдділення у Києві біля парку Позняки. Вже котрий день туди в якості підкріплення привозять гуано 1996 року обпльоване, у пятнах і з дірками. Безсовісні гуавнюки, віддайте нормальними купюрами!
Беріть що дають або гривня[/quote]
Чому?[/quote] навіщо вам 💰,ви ж працюєте,залиште до часів коли будуть емісійних вдосталь
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sens
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:05
sens написав:
Sanyok77 писал(а):
Я с этим банком ещё ни разу не имел дел.
Реально ли через отделение открыть депозит (19% на 3 месяца) и получить дебетную карту?
Просто кредитка (даже с нулевым лимитом) это нагрузка в УБКИ.
А мне надо чисто для выплаты процентов и тела. Т.е. даже ПРОСТІР подойдёт.
Оформление карты платное? Удастся ли сделать именную карту бесплатно?
Якщо найкраща картка без ім'я і депозит до ста тисяч гривень,то все буде безкоштовно, навіть р2р з додатку на вихід
а как отключить платное смс информирование? не будет ли проблем потом с неполучением кода в смс при отправке п2п ?
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wtf
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Додано: Сер 13 гру, 2023 19:57
wtf написав:
а как отключить платное смс информирование? не будет ли проблем потом с неполучением кода в смс при отправке п2п ?
1.Гаряча лінія
2.Не буде, такі приходять.
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novichok
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Додано: Чет 14 гру, 2023 23:21
Аккорд тупит со своими СМС методами.
Только СМС, никаких вайберов. МАРКАРОВА ПОМОГИ!
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Goodman
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:17
Goodman написав:
Аккорд тупит со своими СМС методами.
Только СМС, никаких вайберов. МАРКАРОВА ПОМОГИ!
На жаль не він один. Трохи підзависло грошиків в АПбанку, в Альянсі.
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novichok
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