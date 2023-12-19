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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:37
Goodman написав:
Аккорд тупит со своими СМС методами.
Только СМС, никаких вайберов. МАРКАРОВА ПОМОГИ!
Можно в отделении подать заявление на имя управляющего о выдаче денег без смс (шаблон у них имеется), они передают его в Киев, там его регистрируют и дают разрешение на выдачу (заняло где-то минут 20). Правда в одном отделении только подсказали о такой возможности. На горячей линии тоже типа не знают о таком. Харьков.
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Oktawa
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:58
Oktawa написав:
На горячей линии тоже типа не знают о таком. Харьков.
горячка советует взять симку другого оператора и перевести финансовий на новую симку.
на все остальное лепечуть - нажаль, це для вашої безпеки
дійсно , лаптежники.
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Goodman
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Додано: Вів 19 гру, 2023 12:19
внезапно карточный курс стал 38.20
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Diman
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Додано: Вів 19 гру, 2023 12:29
и онлайн-курс стал... какой-то позор...
Маркарову выгоняют с должности посла на родине бакса?
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flysoulfly
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Додано: Вів 19 гру, 2023 13:50
flysoulfly
" рожей не вышла"
?
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хуторянка
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:40
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cohan
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:59
cohan написав: flysoulfly написав:
и онлайн-курс стал... какой-то позор...
Маркарову выгоняют с должности посла на родине бакса?
ага, до уряду национального порятунку :
в Гайану
не, ну у Пианино "перепуг" же налицо, судя по такому курсу
("...гипс снимают, клиент уезжает..."©)
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flysoulfly
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