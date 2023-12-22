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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:37

  Goodman написав:Аккорд тупит со своими СМС методами.
Только СМС, никаких вайберов. МАРКАРОВА ПОМОГИ!

Можно в отделении подать заявление на имя управляющего о выдаче денег без смс (шаблон у них имеется), они передают его в Киев, там его регистрируют и дают разрешение на выдачу (заняло где-то минут 20). Правда в одном отделении только подсказали о такой возможности. На горячей линии тоже типа не знают о таком. Харьков.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:58

Re: Акордбанк

  Oktawa написав:На горячей линии тоже типа не знают о таком. Харьков.

горячка советует взять симку другого оператора и перевести финансовий на новую симку.
на все остальное лепечуть - нажаль, це для вашої безпеки
дійсно , лаптежники.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 12:19

Re: Акордбанк

внезапно карточный курс стал 38.20
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 12:29

и онлайн-курс стал... какой-то позор...

:twisted:
Маркарову выгоняют с должности посла на родине бакса?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 13:50

flysoulfly
" рожей не вышла" :mrgreen: ?
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:40

  flysoulfly написав:и онлайн-курс стал... какой-то позор...

:twisted:
Маркарову выгоняют с должности посла на родине бакса?


ага, до уряду национального порятунку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:59

  cohan написав:
  flysoulfly написав:и онлайн-курс стал... какой-то позор...

:twisted:
Маркарову выгоняют с должности посла на родине бакса?


ага, до уряду национального порятунку :
в Гайану :?

не, ну у Пианино "перепуг" же налицо, судя по такому курсу
("...гипс снимают, клиент уезжает..."©)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:47

Re: Акордбанк

курс 38.14 по клюбу, ужас
Diman
 
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