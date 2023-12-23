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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2023 16:07
nord написав: sens написав: Diman написав:
курс 38.14 по клюбу, ужас
На нові кошти не пускає,спробую в січні. Долар по 1996,1999
вже не треба. Тут тільки гривня і тільки на 3 місяці з перепочинком на 3 місяці в юнекс або рада
А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.
фильм с Шварцнеггером "конец дней",там в 1999 перевернулись девятки типа1666 стало
так и с 2009 2006м - same shit
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Додано: Суб 23 гру, 2023 16:34
nord написав: sens написав: Diman написав:
курс 38.14 по клюбу, ужас
На нові кошти не пускає,спробую в січні. Долар по 1996,1999
вже не треба. Тут тільки гривня і тільки на 3 місяці з перепочинком на 3 місяці в юнекс або рада
А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.
Якщо вам купи/продай/заробляй то є різниця, якщо є можливість виїзжати за кордон - до 10000 уо не проблема
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