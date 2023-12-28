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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2023 16:07
nord написав: sens написав: Diman написав:
курс 38.14 по клюбу, ужас
На нові кошти не пускає,спробую в січні. Долар по 1996,1999
вже не треба. Тут тільки гривня і тільки на 3 місяці з перепочинком на 3 місяці в юнекс або рада
А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.
фильм с Шварцнеггером "конец дней",там в 1999 перевернулись девятки типа1666 стало
так и с 2009 2006м - same shit
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cohan
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Додано: Суб 23 гру, 2023 16:34
nord написав: sens написав: Diman написав:
курс 38.14 по клюбу, ужас
На нові кошти не пускає,спробую в січні. Долар по 1996,1999
вже не треба. Тут тільки гривня і тільки на 3 місяці з перепочинком на 3 місяці в юнекс або рада
А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.
Якщо вам купи/продай/заробляй то є різниця, якщо є можливість виїзжати за кордон - до 10000 уо не проблема
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sens
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Додано: Суб 23 гру, 2023 19:54
nord написав:А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.
Деякі обмінки прирівнюють 1999 до 1996.
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Zochan
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Додано: Суб 23 гру, 2023 21:04
Zochan написав:
nord написав:А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.
Деякі обмінки прирівнюють 1999 до 1996.
Це вже якась нумізматика.
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nord
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Додано: Чет 28 гру, 2023 06:58
как узнать iban счета найкращей карты? в аппке нигде не показывает только номер карты
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wtf
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Додано: Чет 28 гру, 2023 07:03
wtf Будь який рух і у виписці до карти буде видно в кожному рядку.
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Ой+
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Додано: Чет 28 гру, 2023 07:09
wtf написав:
как узнать iban счета найкращей карты? в аппке нигде не показывает только номер карты
Уже перестало? Совсем недавно ещё показывало в истории операций:viewtopic.php?p=5613156#p5613156viewtopic.php?p=5613519#p5613519
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moveton
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