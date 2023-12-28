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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
53%
16
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:07

  nord написав:
  sens написав:
  Diman написав:курс 38.14 по клюбу, ужас

На нові кошти не пускає,спробую в січні. Долар по 1996,1999 вже не треба. Тут тільки гривня і тільки на 3 місяці з перепочинком на 3 місяці в юнекс або рада

А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.

фильм с Шварцнеггером "конец дней",там в 1999 перевернулись девятки типа1666 стало

так и с 2009 2006м - same shit
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:34

  nord написав:
  sens написав:
  Diman написав:курс 38.14 по клюбу, ужас

На нові кошти не пускає,спробую в січні. Долар по 1996,1999 вже не треба. Тут тільки гривня і тільки на 3 місяці з перепочинком на 3 місяці в юнекс або рада

А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.

Якщо вам купи/продай/заробляй то є різниця, якщо є можливість виїзжати за кордон - до 10000 уо не проблема
sens
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 19:54

Re: Акордбанк

nord написав:А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.


Деякі обмінки прирівнюють 1999 до 1996.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 21:04

  Zochan написав:
nord написав:А що не так з 1999-тим? Я чув, що проблеми бувають з 1996-тим.


Деякі обмінки прирівнюють 1999 до 1996.

Це вже якась нумізматика. :shock:
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 06:58

Re: Акордбанк

как узнать iban счета найкращей карты? в аппке нигде не показывает только номер карты
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 07:03

wtf Будь який рух і у виписці до карти буде видно в кожному рядку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 07:09

  wtf написав:как узнать iban счета найкращей карты? в аппке нигде не показывает только номер карты

Уже перестало? Совсем недавно ещё показывало в истории операций:
viewtopic.php?p=5613156#p5613156
viewtopic.php?p=5613519#p5613519
moveton
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